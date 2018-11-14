Международная команда ученых проанализировала данные европейского зонда Gaia, который собрал информацию о позициях и движении примерно 1,7 миллиарда звезд. В них удалось найти следы большого и массивного объекта недалеко от нашей Галактики. Об этом сообщает Naked Science.

Разреженный и тусклый, он скрывается галактическим диском и до сих пор ускользал от наблюдений. В статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org, ученые описывают Antlia 2 (Ant 2) как малую галактику-"призрак", уникальную среди примерно 60 спутниц Млечного Пути.

Первоначально задачей был поиск данных о переменных типа RR Лиры. Это довольно распространенные и древние звезды, характерные для древних скоплений и удобные для измерения астрономических расстояний. Несколько из них и указали на присутствие близ Галактики ранее неизвестного соседа. Расположен он достаточно неудобно, большую часть времени оставаясь скрытым за сравнительно плотным веществом Млечного Пути. С помощью австралийского телескопа ААТ ученые получили спектры чуть более 100 красных гигантов Ant 2, после чего соседняя галактика надолго скрылась из виду.

Наблюдения с Земли подтвердили, что звезды в Ant 2 движутся связанной группой, не сходясь с нашей Галактикой ближе 40 килопарсек (130 тысяч световых лет). Как и многие другие карликовые галактики, Ant 2 - достаточно древняя, а большинство ее звезд - старые, небольшие и с низкой металличностью (содержанием элементов тяжелее гелия). Однако она не так уж и мала, достигая в поперечнике трети Млечного Пути, как известный спутник нашей Галактики, Большое Магелланово Облако (БМО). При этом светимость Ant 2 не достигает и 1/10000 светимости БМО, а масса ее на порядки меньше положенной.

Судя по всему, Ant 2 - исключительно разреженная галактика, что весьма неожиданно: как правило, сходясь с более крупной соседкой, галактики и теряют массу, и уменьшаются в размерах. Пока что нельзя сказать точно, какие именно процессы "размазали" Ant 2 по пространству. Возможно, это произошло под давлением излучения и вещества, вылетавшего некогда из области особенно интенсивного звездообразования и гибели сверхновых, к настоящему времени давно исчезнувших. А возможно, так проявилось влияние темной материи. Пока лишь ясно, что необычная галактика-"призрак" еще станет предметом новых наблюдений.

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