Цены на бензин в Украине упали [ Редактировать ]
В среду, 14 ноября 2018 года, в Киеве розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, значительно снизились. Об этом свидетельствуют данные ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Автозаправки "Автотехсервис" снизили цены на А-92, А-95 и ДТ на 1 грн/л. Литр А-92 бензина стоит 30 грн, А-95 - 31,5 грн, дизтоплива - 31 грн. На столько же упала цена на АЗС Marshal. Там А-92 бензин продают по 29,8 грн/л, А-95 - по 30,8 грн/л, ДТ - 30,5 грн/л, передает enkorr.
Сеть "Нефтек" снизила стоимость топлива на 30 коп./л. Литр А-92 стоит 31,99 грн, А-95 - 32,99 грн, А-95+ - 34,49 грн, ДТ - 32,99 грн. На 33 коп. подешевел А-92, А-95 и дизтопливо в сети "Параллель".
Автозаправки Shell, Chipo, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG и SUN OIL снизили цену на все виды топлива на 1-80 коп./л.
С начала ноября на 1 грн/л подешевел бензин в сетях WOG и ОККО.
Ранее мы писали о том, что цена на нефть упала до минимум.
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