Чтобы избежать ДТП на зимней дороге, нужно знать несколько полезных советов. Ими делится vesti-ua.net.

1. Аккуратное вождение. В первую очередь, нужно перестроиться от летнего стиля вождения. На зимней дороге нельзя делать резких маневров. Скорость должна быть умеренной. В этот период тормозной путь увеличивается, и даже плавный поворот бывает сложно проехать без замедления.

2. Тренировка. Все мы знаем, что первые дни, после выпавшего снега, водители массово попадают в ДТП. Через время интенсивность аварий непременно спадает, потому что водители вспоминают навыки езды по скользкой дороге. Даже опытным водителям эксперты советую проводить тренировки зимней езды на свободных от автомобилей площадках, парковках, улицах. Несколько минут в день для заездов будет достаточно, чтобы перестроится с летнего вождения на зимнее.

3. Несколько нюансов. Также стоит напомнить об особенностях поведения авто в зимний период:

- антиблокировочная система тормозов может существенно увеличить тормозной путь. ABS зимой нужен для того, чтобы при торможении машину не заносило;

- сократить тормозной путь поможет хорошая зимняя резина;

- трогаться с места на скользкой дороге с механической коробкой передач нужно на второй передаче и с низкими оборотами двигателя. Это поможет избежать срыва колес в буксование при старте. Если машина с коробкой-автомат без ручного режима, то нужно включить зимний режим трансмиссии - "W" (winter).

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