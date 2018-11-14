Форвард "Челси" покинет клуб [ Редактировать ]
Оливье Жиру, французский форвард футбольного клуба "Челси" может покинуть клуб зимой. Об этом пишет A Bola.
32-летний чемпион мира в нынешнем сезоне забил лишь один гол за команду, поэтому в Челси недовольны текущей формой француза.
Жиру может перебраться в чемпионат Франции, а среди вариантов продолжения карьеры называют Марсель.
Действующее соглашение Жиру с Челси рассчитано до конца нынешнего сезона. В этом сезоне он сыграл за Синих 12 матчей во всех турнирах.
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