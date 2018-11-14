Кабмин запретил отключать ТЭЦ от газа [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины принял решение о запрете отключения теплоснабжающих компаний от энергоснабжения во время отопительного сезона.
"В правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплоснабженцам во время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период", - сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook 14 ноября.
Также, по информации Зубко, правительство поддержало теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ. В частности, был урегулирован вопрос расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ с НАК "Нафтогаз" за природный газ.
Он отметил, что для предприятий ТКЭ, в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года - уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%).
Ранее сообщалось, что в Украине не могут начать отопительный сезон в 12 городах из-за долгов теплоснабжающих предприятий перед "Нафтогазом".
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