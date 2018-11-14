Гейзер в центре Киева: обнаружены новые повреждения [ Редактировать ]
Во время ликвидации прорыва теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева, из-за которой 13 ноября под асфальт провалилось авто и образовался гейзер горячей воды, обнаружили другие повреждения, которые могут вызвать аварию.
Теперь сотрудники профильных служб работают над заменой сетей, сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на на брифинге 14 ноября, передает "Интерфакс-Украина".
КП "Киевтеплоэнерго" на период ликвидации аварии осуществило переподключение домов на другую тепловую сеть, чтобы не оставлять людей без тепла.
Напомним, вечером 13 ноября в центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой с последующим провалом асфальтового покрытия. Один автомобиль провалился в образовавшуюся на дороге яму.
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