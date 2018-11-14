Половина украинцев уверенны, что женщины способны вернуть мир в Украину - соцопрос [ Редактировать ]
Центр социальных исследований "София" Центр обнародовал результаты соцопроса относительно роли женщин в восстановлении мира в Украине.
Согласно опросу Центра "София", 44,6% украинцев верят, что широкое общественное движение женщин может помочь вернуть мир в Украину. Самое известное и узнаваемое женское движение в Украине - Национальная платформа "Женщины за Мир", об организации инициированной Наталией Королевской, знают 31% украинцев.
Также, более половины украинцев - 55,6%, выступают за проведение женской конференции, на которой мог бы состояться диалог женщин, представляющих ОРДЛО, и женщин из остальных регионов Украины.
Ранее Центр социальных исследований "София" обнародовал рейтинг самых узнаваемых женщин-политиков Украины - это Юлия Тимошенко, Наталия Королевская и Ольга Богомолец. Они же входят в ТОП-3 женщин-политиков с самым высоким процентом доверия - более 20%.
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