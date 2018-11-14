Над Донбасом відпрацювала Авіація Об'єднаних сил [ Редактировать ]
Операції у небі над Донбасом відпрацювала Авіація Об'єднаних сил. У ході навчань літаки та вертольоти завдали умовних ударів по рухомих і нерухомих наземних об'єктах ворога, йдеться у повідомленні штабу.
Там також зазначили, що маневри минули успішно, адже вдалося вразити всі визначені умовні цілі.
по теме
В зоні ООС провели військові навчання
Прибуває вертоліт командувача Операції Обєднаних сил на один із полігонів у Донецькій області. Негайно починаються навчання з відбивання атаки танків ворога. Умовний вогонь по нашій колоні, що йде насипом через водосховище
Бойовики поновили атаки в районі Кримського
Вісім ворожих обстрілів зафіксовано на cході країни протягом доби. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції армійців поблизу Чермалика
На Донбасі знищили бойовика
Загалом, за добу на лінії розмежування - дев'ять ворожих обстрілів, двічі бойовики застосовували міномети - били на Попаснянському напрямку
На сході України поранили українського військового
Одного українського військового поранено на cході країни минулої доби. У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що ушкодження у бійця незначні
На Донбасі ворог вів прицільний вогонь із гранатометів
Ані дня тиші на Донбасі. Минулої доби окупанти чотири рази обстріляли українські позиції. Двічі застосували заборонене озброєння. Такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.