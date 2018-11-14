Прем'єр-міністр Володимир Гройсман гостро розкритикував роботу міських голів, які зірвали підготовку до опалювального сезону.

Сьогодні на засіданні Кабміну очільник уряду наказав якомога швидше подати у будинки тепло та пригрозив чиновникам звільненням із посад.

"Прийняли рішення 5 жовтня, щоб розпочати опалювальний сезон, але дотягнули до останнього і починають над людьми знущатись. Я вимагаю поставити цьому край, а якшо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити - то будемо звертатись до парламенту і відсторонювати їх від займаних посад", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.