Володимир Гройсман розкритикував роботу міських голів [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман гостро розкритикував роботу міських голів, які зірвали підготовку до опалювального сезону.
Сьогодні на засіданні Кабміну очільник уряду наказав якомога швидше подати у будинки тепло та пригрозив чиновникам звільненням із посад.
"Прийняли рішення 5 жовтня, щоб розпочати опалювальний сезон, але дотягнули до останнього і починають над людьми знущатись. Я вимагаю поставити цьому край, а якшо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити - то будемо звертатись до парламенту і відсторонювати їх від займаних посад", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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