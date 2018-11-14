Кабінет міністрів схвалив проект бюджету на наступний рік для передачі у парламент до другого читання. Прем'єр-міністр попросив нардепів ухвалити бюджет-2019 у другому читанні наступного пленарного тижня - з 20-го по 23 листопада.

Гройсман відзначив, що схвалення головного кошторису до 1-го грудня відкриє доступ до ресурсів Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку. Він також додав, що в законопроекті збережено всі національні пріоритети.

"Майже 210 млрд виділяється на фінансування безпеки і оборони країни, ми повністю зберігаємо фінансування і запроваджуємо нові програми в медицині, освіті. Ми врешті решт в бюджеті підвищим зарплату науково-педагогічним працівникам. Децентралізацію ми зберігаємо, сьогодні колеги і місцеве самоврядування отримає плюс 41 млрд грн", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.