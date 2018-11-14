Будівлю облгазу в Черкасах сьогодні взяли в облогу жителі міста Сміла. Акцію під стінами установи вони назвали мітингом відчаю, адже іншого виходу як акція протест не бачать. Це містечко на Черкащині могло би похизуватися увагою ЗМІ, якби не причини такої уваги. Навесні ми розповідали про жахливий стан тамтешніх доріг, пізніше - про проблеми з водо- й газопостачанням, з вивезенням сміття, та з виплатами бюджетникам. І ось тепер Сміла знову, як і торік, у числі міст, де немає опалення.

Зараз ситуація там залишається критичною, окрім шкіл та садків, сьогодні закрилась і єдина міська лікарня. Мітингувальники під Черкаським облгазом вимагали повернути газопостачання 20 котельням. А щоби привернути до себе увагу просто під входом до установи запалили автомобільні шини. Керівник облгазу до пікетників вийшов. Та пояснив: підключити котельні справа однієї-двох діб, але спочатку "Нафтогаз" має дати місту ліміти на паливо. Інакше проводити будь-які роботи незаконно.

"У тебе є вдома опалення, а в нас люди мерзнуть. Операцію не можуть провести".

"Вони повинні вирішити питання з постачальниками, я думаю , що найбільш ефективний шлях - це вирішення питання з "Нафтогазом". Тому що у "Нафтогазу" ціна для тепловиків менше восьми тисяч гривень", - говорить Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз".