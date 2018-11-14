У Миколаєві поліція затримали двох водів швидких, які були напідпитку. Машини везли до лікарні постраждалих у ДТП. Одна зі швидких - не змогла нормально увійти в поворот. Це привернуло увагу правоохоронців, які їхали позаду.

Біля лікарні водієві запропонували пройти перевірку. Драгер показав, майже 2 проміле алкоголю - приблизно півпляшки оковитої в шлунку. Чоловік не заперечував, що п'яний, і пояснив: випив, бо напередодні зміни посварився з дружиною.

Водій другої швидкої теж виявився напідпитку. Драгер зафіксував 1,2 проміле. Але з такими показниками - чоловік не погодився, тож його відправили на експертизу в нарколабораторію.