Караван мігрантів із Центральної Америки дісталися до кордону із США [ Редактировать ]
Перша група з каравану мігрантів із Центральної Америки дісталася мексиканського міста Тіхуана на кордоні із США.
Приблизно 360 людей під'їхали до паркану на кордоні між країнами на автобусах. Ще близько 5 тисяч прохачів притулку - все ще за 2000 кілометрів від американського кордону у Гвадалахарі.
Нагадаю, караван згуртувався у Гондурасі місяць тому. Згодом до колони долучилися вихідці з інших країн - Гватемали і Мексики. Щоб запобігти їхньому проникненню на територію штатів, 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав указ із забороною надавати притулок мігрантам, які незаконно перетинають кордони країни.
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