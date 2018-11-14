Перша група з каравану мігрантів із Центральної Америки дісталася мексиканського міста Тіхуана на кордоні із США.

Приблизно 360 людей під'їхали до паркану на кордоні між країнами на автобусах. Ще близько 5 тисяч прохачів притулку - все ще за 2000 кілометрів від американського кордону у Гвадалахарі.

Нагадаю, караван згуртувався у Гондурасі місяць тому. Згодом до колони долучилися вихідці з інших країн - Гватемали і Мексики. Щоб запобігти їхньому проникненню на територію штатів, 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав указ із забороною надавати притулок мігрантам, які незаконно перетинають кордони країни.