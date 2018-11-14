Ізраїль та "Хамас" домовилися про припинення вогню [ Редактировать ]
Ізраїль та "Хамас" домовилися про припинення вогню. Угоди досягнули за посередництва Єгипту. Як довго триватиме перемир'я -невідомо: представники палестинських угруповань заявили, що першими його не порушать. А міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не підтримує припинення вогню.
Ескалація між Ізраїлем і палестинцями почалася після того, як у секторі Газа загинули семеро палестинців і один ізраїльський військовий. В обидва боки були випущені сотні ракет. Загинуло 5 мирних жителів.
В Ізраїлі під обстрілами опинився південь країни. Тамтешні жителі влаштували акції протесту проти перемир'я з палестинцями, назвавши його "капітуляцією уряду".
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