Міноборони Норвегії звинуватило Росію у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем. Зокрема, в тому, що росіяни глушили сигнали супутників під час навчань НАТО.

Вишкіл відбувався в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада. І система GPS працювала зі збоями увесь цей час. Сторонній вплив відчули й у сусідній Фінляндії - його зауважили пілоти місцевих авіаліній.

Фінські посадовці теж припускали ймовірність російського втручання.