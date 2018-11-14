Норвегія звинуватила Росію у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем [ Редактировать ]
Міноборони Норвегії звинуватило Росію у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем. Зокрема, в тому, що росіяни глушили сигнали супутників під час навчань НАТО.
Вишкіл відбувався в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада. І система GPS працювала зі збоями увесь цей час. Сторонній вплив відчули й у сусідній Фінляндії - його зауважили пілоти місцевих авіаліній.
Фінські посадовці теж припускали ймовірність російського втручання.
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