У Києві подорожчала холодна вода [ Редактировать ]
У Києві подорожчала холодна вода. Тарифи за холодне водопостачання і водовідведення зросли майже на 20%. Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу".
Кияни вже отримали платіжки з урахуванням підвищених тарифів. Щоправда, півжовтня порахували за старими цінами.
З 14-го жовтня ціна на централізоване постачання холодної води тепер становить - 10 гривень за кубометр, централізоване водовідведення - 9,50 за куб.
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