Кияни вже отримали платіжки з урахуванням підвищених тарифів

У Києві подорожчала холодна вода. Тарифи за холодне водопостачання і водовідведення зросли майже на 20%. Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу".

Кияни вже отримали платіжки з урахуванням підвищених тарифів. Щоправда, півжовтня порахували за старими цінами.

З 14-го жовтня ціна на централізоване постачання холодної води тепер становить - 10 гривень за кубометр, централізоване водовідведення - 9,50 за куб.