32 тисячі доларів за послання Альберта Ейнштейна. В Єрусалимі на аукціоні продали лист видатного вченого до сестри. Написаний він 1922 року.

І примітний тим, що Ейнштейн висловлює в ньому побоювання щодо посилення у Німеччині антисемітських настроїв.

І це за 10 років до того, як до влади у країні прийшли нацисти. Ім'я нового власника артефакту не розголошують.