В Єрусалимі на аукціоні продали лист Альберта Ейнштейна до сестри [ Редактировать ]
32 тисячі доларів за послання Альберта Ейнштейна. В Єрусалимі на аукціоні продали лист видатного вченого до сестри. Написаний він 1922 року.
І примітний тим, що Ейнштейн висловлює в ньому побоювання щодо посилення у Німеччині антисемітських настроїв.
І це за 10 років до того, як до влади у країні прийшли нацисти. Ім'я нового власника артефакту не розголошують.
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