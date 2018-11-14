Вечером 14 ноября из-за снегопада дорожное движение в Киеве значительно затруднено пробками и "тянучками".

Согласно данным сервиса "Google.Maps", проблемы возникли на дорогах во всех районах столицы. В частности - на таких важных путепроводах, проспект Победы, Большая Окружная дорога, улица Елены Телиги, улица Автозаводская, Дарницкое шоссе, Броварской проспект и другие. Отдельно стоит упомянуть проблемное движение на Южном мосту, мосту Патона и мосту Метро.

Ситуация осложнена не только выпавшим снегом но и десятками ДТП, а также тем, что многие водители не "переобули" свои авто в зимнюю резину.

В столице практически одновременно происходят десятки ДТП. За 14 ноября их случилось более 300. Карта: google.com.ua/maps

Напомним, с утра 14 ноября движение в Киеве стали блокировать многочисленные пробки. Ситуацию осложнили погодные условия, многочисленные ремонты дорог и ДТП.