Во многих городах до сих пор не начался отопительный сезон - "Нафтогаз" отказался давать газ теплоснабжающим предприятиям в 9 регионах. Это первый подобный случай за время независимости Украины.

Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул сказал: "Эта техногенная катастрофа – логичный итог того, как управляет страной нынешняя власть. Мы видим управленческий коллапс и полную растерянность в кризисной ситуации. Власть живет в параллельной реальности – рассказывает про международную политику, про Томосы, а в это время города замерзают. Уже минусовая температура, если не подать тепло оперативно, начнут лопаться трубы, а это уже необратимые процессы".

Несмотря на минусовую температуру на улице, не получили тепло жители Смелы, Херсона, Павлограда и других городов. В Кривом Роге уже началась подача тепла. Напомним, государственное предприятие "Теплоцентраль", подчиняющееся не городской власти, а Фонду госимущества, сорвало подготовку и начало отопительного сезона в половине Кривбасса. В результате бездействия киевских чиновников сопротивление людей приняло крайние формы. На вентилях, подающих газ, были сорваны пломбы, силовым путем запущены котельные. Протестующие захватили здание горгаза и палили шины.

Вилкул подчеркнул: "Необходимо создать антикризисный штаб, в который должны войти не политики, а специалисты. Я готов войти в этот штаб. Как губернатор, а потом вице-премьер я подготовил и успешно провел не один отопительный сезон и таких кризисов не допустил. Разбираться с этой властью будем потом. Оценку им люди дадут, сейчас нужно действовать. Я считаю, что штаб должен возглавить президент. И создавать его надо оперативно. Иначе Украина получит десятки аварийных ситуаций, похлеще тех, что были в Алчевске в 2006 году".

Вилкул подчеркнул, что решение об антикризисном управлении надо принимать незамедлительно. Речь идет не о политике, а о жизни людей.