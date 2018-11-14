Гройсман назвал важные задачи Кабмина на 2019 год [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обозначил важные задачи правительства на 2019 год.
"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. Мы имеем очень серьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост. Вторая задача - не остановить реформу. И третья - обеспечить все, зависящее от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов", - сказал Гройсман во время встречи с американскими экспертами Национального демократического института (НДИ) 14 ноября, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Таким образом, премьер выделил три задачи:
- сохранение экономического роста,
- гарантирование необратимости реформ,
- обеспечение прозрачности выборов.
Представители НДИ отметили, что необратимость реформ - на самом деле важно, особенно в контексте улучшения делового климата, продолжения децентрализации, которая уже "демонстрирует значительный прогресс".
Президент НДИ Дерек Митчелл отметил, что Украина в настоящее время на передовой в борьбе с российской агрессией. И опыт противодействия российскому влиянию - очень полезный для всего мира.
В рамках встречи стороны договорились более тесно сотрудничать в ближайшем будущем - учитывая ситуацию в Украине, прежде всего в контексте выборов, и мире.
До этого в Еврокомиссии дали оценку украинским реформам.
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