Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обозначил важные задачи правительства на 2019 год.

"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. Мы имеем очень серьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост. Вторая задача - не остановить реформу. И третья - обеспечить все, зависящее от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов", - сказал Гройсман во время встречи с американскими экспертами Национального демократического института (НДИ) 14 ноября, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Таким образом, премьер выделил три задачи:

сохранение экономического роста, гарантирование необратимости реформ, обеспечение прозрачности выборов.

Представители НДИ отметили, что необратимость реформ - на самом деле важно, особенно в контексте улучшения делового климата, продолжения децентрализации, которая уже "демонстрирует значительный прогресс".

Президент НДИ Дерек Митчелл отметил, что Украина в настоящее время на передовой в борьбе с российской агрессией. И опыт противодействия российскому влиянию - очень полезный для всего мира.

В рамках встречи стороны договорились более тесно сотрудничать в ближайшем будущем - учитывая ситуацию в Украине, прежде всего в контексте выборов, и мире.

До этого в Еврокомиссии дали оценку украинским реформам.