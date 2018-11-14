В Киеве задержали злоумышленника, который ложно сообщал о минировании банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской.

"Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Черниговской области", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева 14 ноября.

По указанному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 1 ноября в Киеве за один вечер заминировали сразу четыре вокзала.