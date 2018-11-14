В Киеве схватили "телефонного" минера [ Редактировать ]
В Киеве задержали злоумышленника, который ложно сообщал о минировании банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской.
"Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Черниговской области", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева 14 ноября.
По указанному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, 1 ноября в Киеве за один вечер заминировали сразу четыре вокзала.
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