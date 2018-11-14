Припинити газовий геноцид та піти у відставку вимагали від голови "Нафтогазу" мешканці Черкаської, Херсонської та Кіровоградської областей. Сьогодні вони прийшли з пікетом до будівлі компанії в Києві. Біля входу поклали батареї та розпалили вогонь, аби зігрітися. Представники "Нафтогазу" до учасників акції навіть не вийшли. Водночас до влади звернулися народні депутати із закликом негайно розпочати опалювальний сезон в усіх містах України.

"Нехай вони не провокують людей. Тому що люди вийдуть і вийдуть набагато більше ніж п'ятдесят чоловік. Сьогодні ми тут запалили оцю діжку з дровами і хочемо сказати, що Коболєв, раз він такий розумний, вийшов і погрівся разом з нами, тому що люди по всіх регіонах вимушені грітися саме так", - говорить Максим, житель м.Сміла, Черкаська область.

"Ми вимагаємо від влади негайно дати українцям тепло у квартири, школи, лікарні, дитячі садки. Дати український газ по українській ціні для людей, а ні хімічити і робити на цьому корупцію, де люди платять фактично за цю корупцію з власної кишені. Усі надприбутки Нафтогазу, десятки мільярдів гривень, спрямувати на енергомодернізацію, зниження енергозатратності і зниження вартості комунальних тарифів", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".