Будівлю облгазу в Черкасах сьогодні взяли в облогу жителі Сміли. Акцію називають мітингом відчаю, адже іншого виходу як протест - не бачать. Зараз ситуація у Смілі лишається критичною - окрім шкіл та садків, сьогодні закрилась і єдина міська лікарня.

Мітингувальники біля Черкаського облгазу вимагали повернути газопостачання 20 котельням. А щоб привернути увагу до своєї проблеми, біля входу до установи підпалили автошини. Керівник облгазу до пікетників вийшов.

Пояснив: підключити котельні - справа однієї-двох діб, але спочатку "Нафтогаз" має дати місту ліміти на паливо. Інакше будь-які роботи поза законом.

"У тебе є вдома опалення, а в нас люди мерзнуть. Операцію не можуть провести".

"Вони повинні вирішити питання з постачальниками, я думаю, що найбільш ефективний шлях - це вирішення питання з "Нафтогазом". Тому що у "Нафтогазу" ціна для тепловиків менше восьми тисяч гривень", - говорить Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз".