Володимир Гройсман ініціює відставку мерів міст за зрив опалювального сезону. Про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну. Відповідне звернення прем'єр направить у Верховну Раду. Які ще питання розбирали міністри? - знає Олександр Васильченко.

Володимир Гройсман ініціює відставки мерів за зрив опалювального сезону. Каже: останніми днями уряд цілодобово вирішував питання опалення, і вдалося розблокувати подачу тепла до всіх проблемних міст, окрім Сміли.

"Прийняли рішення 5 жовтня щоб розпочати опалювальний сезон , але дотягнули до останнього і починають над людьми знущатись , я вимагаю поставити цьому край, а якщо мова йде про те що якісь мери не вміють це зробити то будемо звертатись до парламенту і відсторонювати їх від займаних посад. мені набридло, просто набридло, якась ця безвідповідальність, яку люди відчувають кожного дня", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Жителі Сміли мерзнуть через неправильне використання бюджетних коштів, - пояснює віце-прем'єр Геннадій Зубко.

"Три місяці шукали місцеві депутати кошти щоб дати гарантії щоб запустити опалення. 15 млн грн. Але в той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість робітникам по інформації черкаської ОДА, робітникам міської ради сміли було виплачено премії 10 млн грн. На бюджетну культурну сферу на також премії було виділено 5 мільйонів. У мене питання, чи ефективно росходуються кошти?", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України.

Аналогічну проблему вже вирішили в Кривому Розі. Після прийняття ТЕЦ на баланс - місто зможе залучити 31 мільйон євро на модернізацію теплоцентралі. Ці гроші наддасть ЄБРР. Власне таку процедуру можуть провести і інші міста країни, що вже відмовилися від газу повністю, або зменшили витрати. Говорили на засіданні і про затвердження бюджету на 2019-ий рік. В законопроекті збережені всі пріоритети, тож Гройсман підкреслив, верховній раді необхідно ухвалити кошторис до першого грудня. Це відкриє доступ до ресурсів Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку.

"Майже 210 млрд виділяється на фінансування безпеки і оборони країни, ми повністю зберігаємо фінансування і запроваджуємо нові програми в медицині, освіті. Ми врешті решт в бюджеті підвищити зарплату науково-педагогічним працівникам. Децентралізацію ми зберігаємо, сьогодні колеги і місцеве самоврядування отримає плюс 41 млрд грн", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Також уряд вирішив поліпшити житлові умови правоохоронців. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував іпотечну програму придбання житла поліцейським, нацгвардійцям та іншим співробітникам МВС.

"За рахунок держави будуть компенсуватися по обслуговуванню договору лізінгу 100%. Та частина лізингових платежів до 40 відсотків за весь срок служби офіцера. Сума компенсації буде залежати від стажу роботи та складу родини. Наприклад, маючи стаж від 5 до 10 років щомісячний платіж зменшується на 10 відсотків. від 10 до 15 на 20 відсотків. від 15 років на 30 відсотків", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

А міністр соцполітики обіцяє збільшення виплат пенсіонерам. На розгляд кабміну вже внесено відповідний законопроект.

"Проведена пенсійна реформа протягом 17-18 років дала змогу підвищити пенсійне забезпечення громадянам. Середня пенсія внаслідок осучаснення в жовтні 2017 року зросла майже на 30 відсотків , однак розмір пенсії залишається низьким. станом на жовтень 2018 року середня пенсія в Україні складає 2577 грн, мінімальний розмір лише 1452 грн, який з грудня підвищіться до 1497", - заявив Андрій Рева, міністр соціальної політики України.

Наступне підвищення пенсії, підкреслюють у мінсоцполітики, відбудеться у 2019-му році за формулою, передбаченою у пенсійній реформі.