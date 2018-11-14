В місті з понеділка не працюють лікарні, школи та дітсадки

Попри негоду в столиці, жителі Сміли сьогодні зібралися й біля Кабміну. Мітингарі вимагали, аби в їхньому місті нарешті увімкнули опалення. Чого домоглися? - знає Лариса Зубенко.

З десятої години ранку під Кабміном збираються 150 жителів Сміли вимагають почати нарешті опалювальний сезон.

"Діти, скажіть, мерзнете вдома чи ні? -Я да, мерзнем, дуже холодно. - Сильно холодно у вас вдома? - Да".

В місті з понеділка не працюють лікарні, школи та дітсадки. Малечу відправили на вимушені канікули, бюджетники - у відпустках за власний рахунок.

"Вчора з лікарні імені Семашка почали вивозити тяжкохворих людей в інші лікарні, в обласну лікарню Черкас. В мене є донька три роки, приводиш її в дитячий садочок, вихователі стоять на вулиці, тому що на вулиці тепліше, ніж у садочку", - говорить Анатолій, житель міста Сміла.

В багатоквартирних та приватних будинках ситуація та ж сама - температура вже другий тиждень не більше 10-ти градусів.

"Внуків до себе не можем запросити в гості, тому що вони просто замерзають. я не говорю, щоб переночувати, навіть повчити уроки, поки тато і мама на роботі я їх не можу забрати до себе, дуже холодно, які борги? Старались в першу чергу із пенсії заплатити, хоч і останню копійку, но щоб було все оплачено, всі квитанції оплочені і це так більшість у Смілі, простих людей", - говорить Євдокія, житель міста Сміла.

Розпочати опалювальний сезон у Смілі не можуть через рішення Нафтогазу. Там кажуть, мовляв місто заборгувало більше 86-ти мільйонів гривень. Та це борги компанії, що постачала тепло раніше "Смілаенергоінвест" вони гроші від людей отримали, але з Нафтогазом не розрахувалися. Тепер опалення в місті регулюватиме комунальне підприємство "Смілатеплокомуненерго". Проте "Нафтогаз" обслуговувати місто до погашення боргу відмовляється.

"Люди платили по платіжкам "Енергоінвестові", ви розумієте. куди ці гроші дівалися, уходили в офшори, це їхні проблеми", - говорить Володимир Салов, депутат смілянської міської ради.

Дійти згоди із "Нафтогазом" смілянам допомагають нардепи. Сьогодні вони звернулися до прем'єр-міністра за підтримкою.

""Нафтогаз" каже наступне, нехай смілянський місцевий бюджет візьме на себе всі ці борги, ми зробимо реструктуризацію, ви підпишіть там фількіну грамоту і ми таким чином ми ввімкнем вам опалення. а це по мінімуму 87 млн грн, а по максимуму -150. Смілянській бюджет це просто не потягне. Тому будь ласка, натисніть на той "Нафтогаз". Таке враження, що це якась МОЗ в нашій державі, на яку ніхто не може найти управу", - говорить Сергій Рудик, народний депутат, позафракційний.

Аби особисто почути позицію монополіста, мітингувальники вирушили до Нафтогазу. За кілька годин перемовин стало відомо, що тепло у помешканнях смілян так і не з'явиться, поки борг не погасять. Тож завтра до Сміли поїдуть Андрій Коболєв та представники Міністерства регіонального розвитку, аби вмовити місцеву владу погасити борг власними силами.