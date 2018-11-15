Урядова криза в Ізраїлі - міністр оборони пішов у відставку, протестуючи проти рішення припинити операцію проти "Хамас". Країна на межі дострокових парламентських виборів. Більше розповість Антон Готліб.

Заява Лібермана викликала великий ажіотаж, але особливої інтриги насправді не було. Напередодні міністр оборони заявив: якщо вогонь накажуть припинити, він піде у відставку.

"Дійсно, я тут, щоб оголосити про свою відставку. Відповідаючи на запитання: чому зараз? Скажу: Як я вже говорив, вчорашнє припинення вогню, разом зі спробами досягти угоди з "Хамас", - це капітуляція перед терористами", - заявив Авігдор Ліберман, міністр оборони Ізраїлю.

Напередодні дві доби Ізраїль обмінювався з "Хамас" інтенсивними ударами, південь країни був під ураганним вогнем. Кілька ізраїльтян загинули, десятки - отримали поранення. У прилеглих до Гази районах довелося запровадити режим надзвичайного стану. Ліберман наполягав на продовженні операції, але уряд більшістю голосів ухвалив рішення про припинення вогню.

Головна інтрига в тому, що "Хамас", як одну з головних умов перемир'я, вимагав відставки Лібермана. Тепер експерти й журналісти гадають - що це було: збіг чи Ізраїль дійсно виконав абсурдну вимогу терористів.

Ліберман, виходець із Молдови, став міністром оборони в 2016-му. Він перший репатріант із колишнього СРСР, який обійняв цю посаду - одну з ключових у державі. Навіть для ізраїльської політики він вважається "яструбом", тобто прихильником найжорсткіших заходів стосовно терористів. Думки щодо його роботи різні, одні вважають - він найгірший міністр оборони в історії, інші - що при ньому відомство нарешті почало працювати як слід. Але при цьому всі погоджуються, що це важка урядова криза.

"Намір міністра оборони Авігдора Лібермана подати у відставку лише підкреслює той факт, що настав кінець уряду Нетаніягу. Його правління закінчилося, коли глава уряду заявив про відсутність рішення з питання Гази. Такого в історії Ізраїлю ще не було. Прем'єр-міністр заявляє громадянам, які зазнають масованих обстрілів, що у нього немає рішення, він не знає, що робити", - заявив Яір Лапід, депутат Кнесету.

Як оголосив Ліберман, його партія "Наш дім - Ізраїль" негайно виходить з урядової коаліції. Сама коаліція, щоправда, вціліла, але в неї тепер лише 61 мандат, уряд - на межі розпаду. Друга за розмірами партія "Єврейський дім" вимагає мандат міністра оборони, інакше - дострокові вибори.