На Донбасі почастішали обстріли бойовиків [ Редактировать ]
Обстріли бойовиків на Донбасі почастішали. За сьогодні - вже одинадцять. Б'ють по всій лінії розмежування - зокрема, із заборонених калібрів. Українські армійці вогнем у відповідь змушують противника до тиші. І готуються до можливого ворожого наступу. Неподалік від передової провели протитанкові тренування. Чи впоралися із завданнями - бачив Геннадій Вівденко.
Прибуває вертоліт командувача Операції Обєднаних сил на один із полігонів у Донецькій області. Негайно починаються навчання з відбивання атаки танків ворога. Умовний вогонь по нашій колоні, що йде насипом через водосховище.
Насип пройти неможливо. Військові інженери застосовують понтон. Такий засіб, кажуть досвідчені офіцери, почали використовувати лише з початком війни і відродження української армії.
Загін хімзахисту випускає димову завісу - аерозольну суміш. Вона має прикрити висадку десанту. Це МТ-ЛБ. Броньовані транспортери. По-військовому - неофіційно "моталиги". Озброєні протитанковими ракетами.
Зараз наші відробили розгортання протитанкових комплексів штурм. Треба було відбити умовну атаку бронетехніки противника. Для подальшого переходу в нашу атаку.
"Сьогодняшні дії чітко показали, що навчені всі, безпосередньо протитанковий резерв вийшов та зайняв вигідний рубіж та умовно наніс противнику втратив його бронеоб'ектах", - заявив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
"На передку знаходяться люди, яких ми повинні захистити. Оскільки ми являємося богами війни, ми маємо йти вперед", - говорить Руслан, командир.
Майже всі протитанкісти мають чималий бойовий досвід. Є особливості навчань - тут вже мінусові температури та особливий характер місцевості.
"Місцевість, на території якої проводиться ООС, має дужебагато водоймищ, що потребує готовності підрозділів до виконання завдань з подоланням тих чи інших водних перешкод. Підрозділи різних калібрів артилеріі відведені від лініі за визначені рубежі, але готовність до виконання завдань має перевірятися. Має бути тренування", - заявив Олександр Доманський, заступник командувача Операції Об'єднаних сил.
"Водна перешкода, ширина 200 метрів. Вони перетнули за 3,5 хвилини від початку до вивантаження 7,5 хвилин. Це відмінний показник", - заявив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
Після того, як протитанкісти умовно знешкодили ворожу бронетехніку, бойовий вишкіл демонструють українські танки. Подібні навчання проводять у прифронтовій зоні тричі на місяць або більше залежно від обстановки.
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