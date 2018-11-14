Перекрили дорогу, щоб отримати зароблене. На Рівненщині протестують медики. Вони вже чотири місяці без зарплати. Скільки їм заборгували? І чим завершилася акція? - розкажуть наші кореспонденти.

Міжнародна траса "Київ-Чоп" поблизу міста Дубно у блокаді. Рух перекрили медики. Лікарі, медсестри та інші працівники Дубенської центральної лікарні вже кілька місяців не отримують зарплату в повному обсязі.

"Нас обманюють, кажуть, що є гроші - прийшли, але ми на місяць получаєм по 500, 700 гривнів вже напротязі цілого року. До відчаю людей дотянули, що не мають люди на хліб і дітям, що купити в школу. Три тисячі санітарка, три двісті медсестра", - розповідає Лариса Королевич, медсестра Дубенської ЦРЛ.

Дорогу медики перекрили одразу в двох місцях, аби машини не могли рухатися в об'їзд. Люди впродовж двох годин ходили пішохідними переходами. За цей час по обидва боки утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали нікого. Дехто з водіїв обурювався. Дехто - підтримував.

"Ідьте в Київ, пожалуйста, у Верховну Раду - штурмуйте. Причом тут шофер, причом тут люди?"

"- Я їх на стовідсотків підтримую, їм треба зарплата

- Ви готові трішки постояти?

- Канєшно. Даже годину можу стояти", - каже Роман, водій-експедитор.

Приїхали на акцію і районні чиновники. Мітингувальників намагаються заспокоїти. Голова району каже: не розрахувалися, бо у місцевому бюджеті немає грошей.

"Районний бюджет, оскільки районна лікарня знаходиться на бюджеті не в змозі витягнути повністю лікування 83 тисяч жителів, тобто міста і району. Місто Дубно не передає нам кошти медичної субвенції", - говорить Юрій Парфенюк, голова Дубенської районної адміністрації.

Вмовляє людей розійтися і керівник лікарні. Запевняє - гроші знайдуть.

"Обіцяють гроші із Києва на область, а область має перерозподілити ці кошти нам на лікарню. Так що до кінця місяці листопада мають закрити всі ці місяці", - обіцяє Микола Нечипорук, в.о. головного лікаря Дубенської ЦРЛ.

Ввечері медики розблокували трасу. Але зупинятися не збираються. І якщо грошей не побачать, готові знову влаштовувати акції.