У Рівному Юлія Тимошенко наголосила, що нинішні ціни на газ - це терор перед людьми [ Редактировать ]
Негайно забезпечити людей теплом вимагає лідер "Батьківщини". Сьогодні в Рівному Юлія Тимошенко заявила, що обурена ситуацією, коли діти не ходять до шкіл через холоднечу, закриваються лікарні, а люди мерзнуть у своїх квартирах.
Вона назвала це терором холодом і наголосила: причина одна - захмарні ціни на газ.
"Люди в тих регіонах, які підключені до опалення цих 22 генеруючих потужностей, по суті, залишилися в холоді. Родовища. які колись належали державі, були розроблені за державні гроші - вони передані у приватні руки. Вони встановлюють на газ захмарні ціни. Потім люди, місцеві органи влади не здатні платити таку ціну. Сьогодні вже більше 30 млрд грн заборгованість", - заявила Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".
по теме
Юлія Тимошенко у Івано-Франківську представила нову програму розвитку України
Мінські домовленості зайшли у глухий кут - про це сьогодні в Івано-Франківську заявила лідер всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". За словами Юлії Тимошенко, це підтвердило проведення фальшивих "виборів" в так званих ДНР та ЛНР
У Верховній Раді депутати та активісти вимагають негайного розслідування смерті Катерини Гандзюк
Зменшення тарифів, затвердження податкового кодексу та законопроекти про розмінування територій. Народні депутати повертаються до роботи після двотижневої перерви. За що голосуватимуть цього тижня?
Жінки-політики: кому більш за все довіряють українці?
А от рейтинг недовіри очолила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Про негативне ставлення до неї заявили 75 відсотків опитаних
Українська армія потребує збільшення фінансування - Юлія Тимошенко
Врегулювати ситуацію на Сході України допоможе Воєнний кабінет.Про це сьогодні заявила Юлія Тимошенко. Нардеп стверджує - кабінет мають очолити вихідці з Донбасу. Склад оголосять найближчим часом, але на повну міць він запрацює лише після виборів президента
Міжнародний форум з безпеки в Женеві: підсумки другого дня
У Женеві триває міжнародний форум. Обговорюють виклики у сфері безпеки та загрози для сучасного світового порядку. На ньому зібралися глави держав та урядів, міністри, парламентарі, представники міжнародних організацій. Серед учасників є й українські політики
Лідер фракції "Батьківщина" під час форуму в Женеві заявила, що війна на Донбасі – це глобальна проблема
До того ж, розробити нову стратегічну ініціативу для досягнення миру. Яка передбачатиме ведення на окуповані території миротворчої місії ООН та міжнародної цивільної адміністрації