Негайно забезпечити людей теплом вимагає лідер "Батьківщини". Сьогодні в Рівному Юлія Тимошенко заявила, що обурена ситуацією, коли діти не ходять до шкіл через холоднечу, закриваються лікарні, а люди мерзнуть у своїх квартирах.

Вона назвала це терором холодом і наголосила: причина одна - захмарні ціни на газ.

"Люди в тих регіонах, які підключені до опалення цих 22 генеруючих потужностей, по суті, залишилися в холоді. Родовища. які колись належали державі, були розроблені за державні гроші - вони передані у приватні руки. Вони встановлюють на газ захмарні ціни. Потім люди, місцеві органи влади не здатні платити таку ціну. Сьогодні вже більше 30 млрд грн заборгованість", - заявила Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".