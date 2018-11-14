Подорожчання продуктів, монетизація пільг і якість комунальних послуг. З такими проблемами зверталися жителі Миколаєва до громадської приймальні нардепа Юрія Бойка. Сьогодні перший день її роботи. Про що говорив депутат із відвідувачами в наступному матеріалі.

Громадська приймальня народного депутата Юрія Бойка працює в Миколаєві перший день. Та охочих залишити свої звернення чи отримати відповідь чимало. Нардеп переконаний: люди йдуть через байдужість влади до громадян. Адже проблеми українців схожі не залежно від того, де вони живуть. Найбільше людей турбують, коли закінчиться війна, де взяти гроші, аби вижити, як знайти роботу.

"Оплатить комунальные услуги нереально. С ужасом ждем зимы, не знаем, что нам делать. Плюс с повышением тарифов повышаются цены на продукты и на все остальное. Как жить?", - говорить Олена, жителька Миколаєва.

Цей пенсіонер прийшов до приймальні одним із перших. Обурений планами виділяти пенсіонерам та ветеранам по 100 гривень на місяць для проїзду в громадському транспорті. Каже - цього - вкрай замало. Адже ціни на квитки постійно ростуть.

"Я думаю, все эти вопросы будут вынесены нашими депутатами на очередные заседания, они будут подавать запросы в Кабинет министров. И поэтому я считаю, что открытие приемной - это очень большое дело", - говорить Олег Гуменний, начальник прес-служби Обласної ради воїнів-інтернаціоналістів.

Юрій Бойко зазначив, що відкриття громадської приймальні можливість для людей хоч комусь розповісти про свої проблеми.

"Они приходят сюда в надежде получит помощь, потому что сегодняшняя власть им эту помощь не оказывает. Вопросы самые разные. Они коренным образом отличаются от тех, что рассматриваются в парламенте. Ни с какими политическими вещами люди не приходят. Я буду делать все, чтобы были депутатские запросы, оказать помощь этим людям. И буду настаивать, чтобы решения, которые будут приниматься по моим запросам, быстро внедрялись", - заявив Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційний блок", "Опозиційна платформа-За життя"

Приймати людей і більше з ними спілкуватися тут зможуть і колеги - сказав народний депутат. Адже свого приміщення - в обладміністрації - опозиціонери не мають.

"В здании обласного совета депутатам обласного совета негде всретиться с избирателями. Т.е. можно встретиться в буфете, в кафе, на лестничной площадке. Приходим туда как заморские гости", - говорить Микола Кравченко, депутат Миколаївської обласної ради, помічник народного депутата.

Після зустрічі з миколаївцями Юрій Бойко відвідав собор Різдва пресвятої Богородиці, де поставив свічку та поспілкувався з настоятелем храму. І прокоментував останні заяви щодо можливого надання Україні Томосу.

"Ккогда президент страны подписывает какое-то соглашение с патриархом Варфоломеем, то это вызывает у всех только по меньшей мере удивление. Причем здесь светская власть и церковная и какое соглашине ои могут подписыать, когда у нас церковь отделена от государства. Политики должны держаться подальше от церковных дел. чтобы не провоцировать религиозные скандалы. Это наша позиция", - заявив Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційний блок", "Опозиційна платформа-За життя".

Приймальня народного депутата у Миколаєві стала третьою. Перед цим - подібні відкрили у Полтаві та Кременчукі. Далі офіси планують облаштувати по всій Україні.

До нового об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" готові долучитися низка громадських та політичних організацій. Про це напередодні поїздки до Миколаєва завив нардеп Юрій Бойко. Нагадаю, минулої п'ятниці він - як лідер Опоблоку та голова партії "За життя" Вадим Рабінович оголосили про створення альянсу. І закликали інші опозиційні сили вступати до лав нового союзу.