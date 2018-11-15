Дональд Трамп готує в Білому домі масштабні кадрові чистки [ Редактировать ]
Звільнить усіх. Американська преса вивідала - Дональд Трамп готує в Білому домі масштабні кадрові чистки. Кого зі своєї команди президент готовий позбутися? І чому? Дмитро Анопченко з'ясував, хто зараз у "чорному списку" Трампа.
Працювати в американській адміністрації для будь-якого чиновника завжди було мрією, але тепер стало жахом. Співробітники Білого дому кажуть: мовляв, атмосфера нервова, за найменшу провину можуть звільнити, а президент - людина настрою, то захоплюється підлеглими, то вовком на них дивиться. І зараз "кандидати на виліт" - люди із близького оточення глави держави.
ABC news із посиланням на джерела в команді президента повідомляє про можливе звільнення двох ключових чиновників - глави апарату Білого дому Джона Келлі, і керівника офісу віце-президента Ніка Айерса. Людей, які мали в цій будівлі величезну владу - без їхньої команди до перших осіб США і відвідувачів не допускали, і навіть підлеглим із робочими питаннями ні до Трампа, ні до Пенса не можна було зайти.
Екс-міністра внутрішньої безпеки Джона Келлі призначили в липні минулого року; як сказав Трамп, "щоб у Білому домі нарешті з'явилася дисципліна" і бравий генерал завзято взявся за справу. Він користувався абсолютною довірою Трампа, президент називав його "зіркою своєї адміністрації". А потім - розчарувався.
Подейкують, що, з одного боку, до цього доклала руку перша леді - у Келлі з нею не склалися стосунки, і Меланія постійно скаржилася чоловікові.
З іншого - довіра до Келлі остаточно зникла, коли у світ вийшла скандальна книжка знаменитого журналіста Боба Вудворда "Страх" про звичаї в Білому домі. У ній цитують слова, нібито сказані Келлі у вузькому колі.
"Марно намагатися його бодай у чомусь переконати. Він з'їхав з глузду. Ми в божевільні. Я навіть не розумію, чому хтось із нас тут перебуває. Це найгірша робота, яку я будь-коли мав".
Трамп цей уривок прочитав і дуже образився. А замінити зараз хоче разом із Келлі ще й главу апарату віце-президента, щоб Майк Пенс був під контролем і виявляв менше самостійності. За даними журналістів із президентського пулу, у списках на звільнення зараз також глава міністерства національної безпеки (на її місце вже шукають заміну), міністерства внутрішніх справ, і дедалі голосніше розмови, що й главу Пентагону теж можуть замінити.
І ця кадрова чистка не остання! Президент вимагає від підлеглих беззаперечно виконувати все, що він говорить, змінювати свою думку, якщо він її змінює, і дуже болісно реагує на критику. Тому люди в його команді так швидко й переміщуються - зі списку фаворитів до "чорного списку" на звільнення. Але рядок у резюме - "робота в Білому домі" гарантія подальшого працевлаштування. Тому прийти на місце звільнених завжди будуть охочі.
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