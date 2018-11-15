Українську столицю паралізували затори лише зранку в місті сталося понад півтисячі аварій. Це наслідки першого снігопаду. Техніка на дороги виїхала, та це не надто допомогло. Чому - з'ясував Гліб Гаврилов.

Кілометри заторів, переповнений громадський транспорт, безліч людей на зупинках і черги у шиномонтажах. Не всі кияни належним чином підготувались до снігопаду.

"Просто різко почав падати сніг, транспорт не готовий, всі не перейшли на зимню резину. Я думаю це пов'язано з цим".

"Думав може сніг випаде два сантиметри, не більше, а може і не буде. А те що сталось, кажуть в обще по Києву колапс".

Від самого ранку столиця у полоні заторів, автомобілі стоять не лише у центральній частині міста. Наша знімальна група також портапила у корок.

"- Довго стоїте в заторі? - Пол часа. - Довго іще їхати? - Еще пол часа. - Що показує карта, затори сильні? - Все місто в заторах", - розповідає Ігор, водій.

"Вже стояли в корках? Стояли трохи, так це ж зима, так і должно буть".

Від негоди потерпають не лише водії легковиків. Олексій підготував свою вантажівку до зими, але і це не допомогло. Вже зранку столичні дороги слизькі і виїхати навіть на невеликий підйом для габаритних машин - чергове випробування.

"Машина готова, а Киев нет".

Готуй сани влітку - ті, хто не подбав про зимову гуму заздалегідь - вимушені стояти у чергах на шиномонтажах. А таких водіїв у столиці виявилось чимало.

"Мені якби повезло, якби мені зайняли очередь, а так в принципі на шиномонтажі очередь до двох часов ночі вчора працювала".

Пішоходам від корків - не легше. Через це на холоді кияни змушені довго чекати на громадський транспорт. Дістатися на роботу навіть після 11-ї ранку було складно.

"Я уже чекаю свій транспорт напевно з хвилин сорок, п'ятдесят. Дуже хотілося, щоби бистріше приїхав мій транспорт, але, як бачите, ще чекаю і напевно буду чекати ще довго", - говорить Володимир, киянин.

"Судячи по тому, що там стоїть і там стоїть будемо ждати довго чекати".

Снігопад застав зненацька не лише тих, хто забув поміняти шини, але й тих, хто не змінив стиль кермування. У КМДА звітують: до негоди підготувались, снігоприбиральна техніка вийшла на вулиці міста і вже до обіду дороги були посипані реагентами.

"Сегодня проблема основная, которая была с утра это то, что осадки начались как раз в час пик в 9 утра и связи с этим была затруднена уборка техникой улиц, потому что автомобили "Киевавтодора" так же стояли в пробках и было чуть-чуть затруднения".

До вечора ситуація дійсно змінилась, на вулицях Києва ожеледиці немає, втім і корків, і ДТП - вистачає. Синоптики прогнозують - наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура нижче нуля, Усім, хто не поміняв літню гуму на зимову - варто поспішити, адже потепління найближчим часом - не буде.