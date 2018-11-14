В Киеве первый раз за 70 лет отремонтировали купол здания Верховной Рады Украины.

Стоимость работ составила 6,7 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Сообщается, что ремонт купола не проводился 70 лет. Раньше парламент заявлял, что последний ремонт делали в 1973 году, но архивные документы свидетельствует о другом. Последний раз купол ремонтировали еще в 1948 году после разрушения бомбой в ходе Второй мировой войны. С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, а металлические части заржавели.

В 2017 году институт стальных конструкций имени Шимановского разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была избрана строительно-реставрационная фирма "Возрождение", которая раньше работала над Мариинским дворцом.

Стоимость договора составила 7,5 миллиона гривен, по факту потратили 6,7 миллиона гривен. На реконструкцию пошло 650 метров армированного стекла, 1400 литров герметика, 2 тонны нержавеющей стали, 0,5 тонны краски.

Купол Верховной Рады состоит из восьми секторов. Между собой они скреплены деревянной отделкой, которая гибко реагирует на расширение и сужение металлической конструкции при температурных колебаниях.

Остов купола Верховной Рады изготовили в 1937 году, само здание построили двумя годами позже. Последний ремонт купола проводился в 1973 году, о чем свидетельствует надпись сварщика на стальном листе кровли.

Тем временем в Николаеве протестуют против ремонта в школе.