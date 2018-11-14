Нове відділення реанімації відкрили у Львівському перинатальному центрі. Це допоможе врятувати сотні дітей, які народилися передчасно. На відкритті побували й наші кореспонденти.

"Владислав Халавка. Владислав Васильович!"

Так поважно пан Василь представляє свого первістка. Хлопчик народився на 35 тижні вагітності. Дихати самостійно не міг. Тож малюка підключили до спеціального апарата. Тепер він потроху оговтується.

"Сьогодні вночі з 12 години він уже сам почав дихати без апарату, дай бог буде все добре. Дуже малі шанси в дітей, якби не ці апарати штучного дихання то навіть не хочу про таке нічого говорити", - говорить Василь Халавка, батько Владислава Халавки.

"Повне реанімаційне місце, реанімаційний столик, апарат для штучної вентиляції, монітор, лампа фототерапії електроенцефалограф, інфузійний насос".

Лікар перинатального центру показує апарати для реанімації недоношених немовлят. Каже - завдяки їм, вдалося врятувати навіть дітей, які важили лише півкілограма.

"Реанімаційний столик або кювес, який там є або інкубатор дає можливість забезпечити необхідну температуру вологість і монітори дають можливість спостерігати за життєво важливими функціями дитини тобто за частотою дихання, серцевим скороченням, тиском, насичення крові киснем, вуглекислим газом і ця апаратура є дуже високого класу", - говорить Оксана Мацьків, завідувач відділення анестезії Львівського обласного перинатального центру.

Обладнання для інтенсивної терапії новонароджених центр "Колиски надії" закупив майже на шість з половиною мільйонів гривень. Гроші надав благодійний фонд, який очолює Віктор Пінчук.

"80 тисяч деток прошло через эти центры .По подсчету врачей, медиков в том числе с помощью этих наших центров, за эти 12 лет такая статистика спасено примерно 45 тысяч жизней деток и поєтому на сколько это важно для всех, для страны, но это важно и мне тоже знать. Поэтому это партнерство и для меня очень важно", - заявив Віктор Пінчук, голова Фонду Віктора Пінчука.

Львівські лікарі впевнені: з новим сучасним обладнанням зможуть врятувати життя багатьох дітей.