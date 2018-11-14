Металургійний гігант проти власних робітників. Тяганина щодо підвищення зарплат на підприємстві "Арселор Мітал" - триває вже близько року. Справу розглядає Київський окружний адмінсуд, і от, нарешті, він виніс рішення. Втім, не на користь робітників.

Учасники процесу, серед яких і нардеп Сергій Каплін, налаштовані це рішення оскаржувати. Та змусити власника на законних підставах платити по тисячі євро кожному металургу.

"Мені відомо, який тиск чиниться, зокрема з-за кордону на суддю і на всю судову гілку влади. Ми боремось на цьому судовому фронті за гідну зарплату для простих людей. Вже добилися, щоб фонд оплати праці зріс на 1 млрд. Нещодавно, працівникам підвищили зп на 10% на Криворіжсталі. І ми продовжуємо боротись. Наша мета - така сама зп, яку платить власник "Лакшмі Мітал" із Лондона на своїх підприємствах в цивілізованих країнах", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, Лідер Соціалістичної партії.