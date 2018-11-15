Про бюджет в Італії не говорить лише ледачий

Протистояння Рима та Брюсселя загострюється. Опівночі сплив термін, коли Італія мала представити оновлений бюджет країни, як того вимагає Єврокомісія. До Рима терміново їде МВФ. Чи виконає країна вимоги й чим загрожує непокора? - в матеріалі Світлани Чернецької.

Ще кілька тижнів тому кава лилася рікою у цьому барі. Та останніми днями італійці стали економити на улюбленому напої.

"Ми помітили, що після суперечки щодо бюджету, люди почали більше хвилюватися і заощаджувати. Заощаджують навіть на таких дрібницях як кава. Навіть постійні клієнти, які завжди замовляли по дві чашки кави - тепер беруть лише одну", - розповідає Давіде Маннаріно власник бару.

Про бюджет в Італії не говорить лише ледачий. Затвердження головного кошторису країни - це серйозне випробування для уряду євроскептиків. Він прийшов до влади лише півроку тому і поки що має підтримку громадян.

"Ми - незалежна країна, правда ж? Чи ми не вільні самі вирішувати нашу долю? Ми - частина Європи, але невже у нас немає права вирішувати домашні проблеми?", - питає Артуро, мешканець Риму.

Проект італійського бюджету на наступний рік дуже оптимістичний. Запланували грошову допомогу малозабезпеченим, зниження пенсійного віку та зменшення податків. Ось тільки Єврокомісія вважає, що грошей на такі розкоші у Рима немає. А отже ростимуть позики. Це в той час, коли Італія поступається лише Греції за розмірами боргу. Брюссель відправив документ на доопрацювання. Втім, у Римі повідомили: не збираються сліпо коритися Єврокомісії.

"Вочевидь, ключові питання нашого бюджету залишаться незмінними. Але ми проводимо переговори з Єврокомісією - намагаючись дійти згоди. Брюссель закликає ввести наджорсткі фінансові обмеження, суїцідальні для нашої економіки", - говорить Джованні Тріа, міністр фінансів Італії.

Єврокомісія боїться повторення Грецького дефолту. Адже тоді економічні проблеми Італії стануть головним болем всього Євросоюзу.

За тиждень Брюссель повідомить своє рішення щодо італійського бюджету. І цілком імовірно, запустить дисциплінарну процедуру. Якщо необхідні поправки не внесуть, у Єврокомісії погрожують санкціями. Ситуація може закінчитися багатомільярдним штрафом для Італії.