Перший і один із найкращих. Під час виїзного засідання парламентського Комітету з питань охорони здоров'я - депутати вивчали, як працює центр швидкої допомоги в Харкові. А також вислухали, яка допомога необхідна місцевим онкологам. Світлана Шекера розкаже докладніше.

Систему онкологічної допомоги в Харківській області почали реформувати півтора роки тому. І вже є результати.

"Летальность по сравнению с 2016-м годом снизилась в три раза. Послеоперационная летальность. Общебольничная летальность снизилась в 2 раза", - Денис Скорий, директор Харківського онкоцентру.

Та лікувати за новими методами, а головне - займатися профілактикою, в застарілих, непристосованих до цього приміщеннях неможливо. Ще навесні вирішили будувати онкоцентр. Зараз завершується етап проектування. У 2019 почнуть зводити будівлю. А от з обладнанням - просять допомогти державу.

"Наиболее важный момент - это строительство, это приобретение современного оборудования, и это налаживание современной, современного механизма скрининга, современного механизма профилактики и современного механизма маршрутизации этих пациентов", - говорить Денис Скорий, директор Харківського онкоцентру.

Система швидкої допомоги в Харківській області чи не найкраща. Тут народним депутатам, які опікуються медициною, показують приклад. Харків'яни першими створили єдину центральну диспетчерську і за п'ять років роботи є результати.

"По місту це середній доїзд на екстрені виклики - це 8 хвилин 37 секунд. І по області - це 12 хвилин і 2 секунди. Область, в якій майже 3 млн населення, обслуговують199 бригад - це 0.87 бригад на 1000 населення. Це нормальний показник", - говорить Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Народні депутати активно цікавляться потребами лікарів: наскільки забезпечені ліками й обладнанням. В обласній адміністрації розповідають - уже завершують ремонт у 30-ти лікарнях регіону. З нуля цьогоріч збудують 30 із 50-ти запланованих сільських амбулаторій.

"Звичайно, медична ланка потребує змін. потребує ремонтів, потребує нового обладнання, потребує нових підходів до лікування людей і нових умов для перебування і пацієнтів, і лікарів. Тому зосередилися на будівництві і реконструкції медичних закладів, беремо собі за мету за три роки повністю відремонтувати медичну сферу для того, щоб всі люди і медпрацівники побачили різницю - якою була медицина і якою вона повинна бути цього часу", - заявила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Від народних обранців на Харківщині чекатимуть і підтримки в питанні виконання зобов'язань за державними програмами - забезпечення вакцинами, ліками, а також надання субвенцій на медичне обслуговування переселенців із Луганської й Донецької областей. Наразі 400 мільйонів гривень щорічно на це виділяє область.