Умерла известная украинская писательница [ Редактировать ]
14 ноября на 61-м году жизни скончалась известная украинская писательница, художница и научный деятель Ольга Коссак, работавшая под творческим псевдонимом Ева Гата.
"Прекрасный человек, отзывчивый товарищ, которая для каждого из нас находила правильные слова поддержки, прекрасная жена, заботливая мама и бабушка, талантливый преподаватель", - сообщила директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника" Ирина Ключковская в Facebook.
Причиной смерти писательницы стала онкологическая болезнь, с которой она боролась на протяжении последних трех лет.
Ольга Коссак родилась 23 августа 1958 во Львове. Была доцентом кафедры прикладной математики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Активно сотрудничала с Афинским и Салоникском университетами. Писала философско-мистические романы, которые, по ее мнению, должны были изменить мир к лучшему. Ее роман "Стать солнцем" вошел в список литературной премии "Книга года - 2014".
Четырьмя днями ранее в Киеве умерла украинская актриса Киевского театра драмы и комедии Юлия Волчкова.
по теме
Умер актер из "Дальнобойщиков"
В Подмосковье умер актер сериала "Дальнобойщики" и "Тихий Дон"
Умер известный советский композитор
В Беларуси умер известный композитор, народный артист республики и СССР
Умерла известная украинская актриса
Что именно стало причиной смерти молодой актрисы, на данный момент неизвестно
Умер французский композитор и лауреат премии "Оскар"
Из жизни ушел французский композитор и исполнитель Франсис Ле
Во Львове в маршрутке умерла женщина
В среду, 7 ноября, во Львове в маршрутке умерла женщина