14 ноября на 61-м году жизни скончалась известная украинская писательница, художница и научный деятель Ольга Коссак, работавшая под творческим псевдонимом Ева Гата.

"Прекрасный человек, отзывчивый товарищ, которая для каждого из нас находила правильные слова поддержки, прекрасная жена, заботливая мама и бабушка, талантливый преподаватель", - сообщила директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника" Ирина Ключковская в Facebook.

Причиной смерти писательницы стала онкологическая болезнь, с которой она боролась на протяжении последних трех лет.

Ольга Коссак родилась 23 августа 1958 во Львове. Была доцентом кафедры прикладной математики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Активно сотрудничала с Афинским и Салоникском университетами. Писала философско-мистические романы, которые, по ее мнению, должны были изменить мир к лучшему. Ее роман "Стать солнцем" вошел в список литературной премии "Книга года - 2014".

Четырьмя днями ранее в Киеве умерла украинская актриса Киевского театра драмы и комедии Юлия Волчкова.