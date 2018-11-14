Андрею Пушкарю было 33 года. Фото: liga.net

14 ноября в Ривненской области на автотрассе "Киев-Чоп" в результате ДТП погиб чемпион мира, Европы и Украины по армрестлингу Андрей Пушкарь, пишет издание "Тернополяни".

По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель и пассажир фургона погибли на месте.

Андрей Пушкарь, 1985 года рождения, украинский спортсмен-армрестлер, тренер, заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины, Европы и мира.

Тем временем в Киеве случилось более 500 ДТП за день.