Британское правительство утвердило условия Brexit [ Редактировать ]
Кабинет министров Великобритании одобрил текст проекта соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit - выхода из ЕС.
"Коллективное решение Кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила по итогам пятичасового совещания с членами правительства, передает УНН.
13 ноября Британия согласовала условия Brexit с Европейским союзом. Теперь Тереза Мэй должна добиться одобрения Brexit британским парламентом.
Выход из ЕС поддержали в Великобритании во время референдума в июня 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против. Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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