Brexit спричинив драму в сім'ї колишніх міністрів Джонсонів

Джо Джонсон на 7 років молодший за свого набагато популярнішого брата. Їхні кар'єри дуже схожі - обидва закінчили престижний університет Ітон, працювали журналістами та врешті опинилися в політиці. Втім брекзит посіяв розбрат поміж Джонсонами