В Киеве водителей просят не оставлять автомобили у дорог и улиц, чтобы не мешали убирать снег.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается с просьбой к владельцам транспортных средств сегодня ночью не оставлять свой автотранспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать город от снега.", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации 14 ноября.

Водителям советуют пересесть на автобусы и метро.

"Также водителей просят по возможности воздержаться от поездок на собственных авто и пользоваться общественным транспортом", - сказано в сообщении.

С начала суток 14 ноября в Киеве резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада.