В одесской больнице умерла 41-летняя жительница Беляевского района, которая получила травмы, когда на ходу выпала из маршрутки.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Женщина все это время находилась в коме - она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел 9 ноября на маршруте №84 Нати-Одесса. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.

По данному факту полиция начала уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Днями ранее в Черкассах водитель не заметил выпавшую из маршрутки женщину.