Выпала из маршрутки: в Одессе умерла женщина [ Редактировать ]
В одесской больнице умерла 41-летняя жительница Беляевского района, которая получила травмы, когда на ходу выпала из маршрутки.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Женщина все это время находилась в коме - она получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Инцидент произошел 9 ноября на маршруте №84 Нати-Одесса. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.
По данному факту полиция начала уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Днями ранее в Черкассах водитель не заметил выпавшую из маршрутки женщину.
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