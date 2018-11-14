В Киеве ночью ожидается снег и гололедица [ Редактировать ]
Первый снег в Киеве
Источник: Подробности
Источник: Подробности
В Киеве в ночь с 14 на 15 ноября ожидается снег, утром он сменится на дождь, а на дорогах столицы прогнозируется гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Температура воздуха в Киеве составит от -1 до +1.
С целью избежания аварий и травм в результате гололеда водителям советуют:
- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Пешеходам советуют:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.
С начала суток 14 ноября в Киеве резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада.
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