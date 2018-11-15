Курс биткоина упал до минимума за 2018 год [ Редактировать ]
Курс криптовалюты Bitcoin в среду, 14 ноября, снизился более, чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года. Об этом свидетельствуют данные портала MarketWatch и CoinDesk.
На торгах 14 ноября курс Bitcoin упал ниже отметки в 6000 долларов. По состоянию на 20:55 (по киевскому времени) курс криптовалюты достиг 5754 долларов.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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