Курс криптовалюты Bitcoin в среду, 14 ноября, снизился более, чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года. Об этом свидетельствуют данные портала MarketWatch и CoinDesk.

На торгах 14 ноября курс Bitcoin упал ниже отметки в 6000 долларов. По состоянию на 20:55 (по киевскому времени) курс криптовалюты достиг 5754 долларов.

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