Механизм ценового регулирования на электроэнергию для населения не будет меняться до начала действия нового рынка электрической энергии.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет УНН.

"До даты начала действия нового рынка электрической энергии сохраняется действующий механизм ценового регулирования для населения, который предусматривает, что разница в тарифах для населения между фиксированным и рыночными уровнями компенсируется энергоснабжающим компаниям через механизм дотаций за счет промышленности, железнодорожного транспорта, бюджетных организаций и других потребителей, которые платят больше за электроэнергию", - говорится в сообщении Комиссии.

В НКРЭКУ отметили, что "для общего экономического интереса в электроэнергетической отрасли" на участников рынка могут быть положены специальные обязанности.

Предложения относительно объемов и условий возложения специальных обязанностей готовит Комиссия и подает их в Кабмин после проведения консультаций с секретарем Энергетического сообщества.

В то же время, на рынке стоимость электроэнергии для населения точно не будет увеличена до нового года.

В Украине действуют тарифы на электроэнергию с 1 марта 2017 года. При потреблении до 100 кВт/ч тариф составляет 0,90 грн (с НДС), а за объем свыше 100 кВт - 1,68 грн.

Ранее в "Киевтеплоэнерго" сделали заявление о тарифах на производство тепловой энергии для населения.