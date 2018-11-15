15 ноября - 319-й день года (320-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 46 дней.

15 ноября отмечается День вторичной переработки. Главной целью данного праздника является привлечение внимания общественности и промышленных структур к этой теме. Также сегодня отмечают Всемирный день философии.

Православные чтут память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, преподобного Маркиана Киринейского. Также в этот день проходит празднование Шуйской-Смоленской икoны Божией Матери.

15 ноября в народном календаре

В этот день православные люди отмечают память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в IV веке.

С этого дня сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне дети пекли картошку и рассказывали друг другу разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках.

Народные приметы на 15 декабря:

Если день ненастным выдался, то подобная погода продержится до 30 января (до дня Антона-Перезимника).

Много снега 15 декабря - будет богатый сенокос в следующем году.

Если человек родился на Аввакума, то в качестве оберега ему стоит носить янтарь.

Вокруг луны 15 декабря виден темный круг - будет метель.

Петух в мороз поет - ждите потепления.

Яркие звезды предвещают наступление сильных морозов.

Каркают вороны - примета к тому, что метель будет.

В этот день именины у Константина.

В Украине официально утверждены 14 дней государственных праздников, которые являются выходными. Podrobnosti.ua расскажут, когда будем отдыхать в 2019 году.