Историки из Университета Хайфы нашли портрет Иисуса Христа на юге Израиля на потолке храма. Изображение является одним из древнейших и совершенно не похоже на то, как обычно изображают Христа.

О находке исследователи сообщили в журнале Cambridge Core.

Красный пигмент на стене храма в национальном парке Шивта, включающем в себя развалины древнего города, был обнаружен еще в 1920-е годы, но качество изображения было настолько плохим, что оно не было замечено до сих пор.

Учеными было замечено, что некоторые линии образуют глаз. Далее они принялись изучать положение остальных линий, сделав набросок изображения. Оказалось, что на стене красовалось гладковыбритое лицо молодого человека с длинным носом и вьющимися волосами.

По мнению исследователей, древний художник изобразил Иисуса Христа в день его крещения. Вокруг были найдены и другие следы пигмента - вероятно, там были изображены прочие религиозные фигуры.

Ранее болгарскими археологами были обнаружены руины церкви с хорошо сохранившимися фресками, в том числе с изображением Иисуса Христа.