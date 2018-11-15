В Киеве напротив Выставочного центра автомобиль марки Ford Fiestа сбил пешехода.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Ford, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Автомобиль двигался в сторону станции метро "Теремки". Из-за погодных условий тормоза не сработали должным образом и машина снесла мужчину.

Пострадавшему оказали первую помощь. По предварительной информации, его госпитализировали с переломом обеих ног и травмами головы.

В Ford помимо водителя находился один пассажир, они отделались испугом. От столкновения у автомобиля разбилось лобовое стекло. Детали происшествия установит следствие.

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