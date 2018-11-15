Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко официально заявила, что уходит в декрет, таким образом анонсировав завершение своей карьеры.

Данное заявление также подтвердила и PR-директор звезды Катерина Примина. Заявлением женщина поделилась на своей странице в Facebook.

"Пока я праздную прекрасное завершение этого рабочего года, могу объявить, что с этого дня Регина Тодоренко наконец-то официально ушла в декрет", - рассказала Примина о важном решении звезды.

Напомним, что певица ждет ребенка от известного российского артиста Влада Топалова. Совсем недавно звездная пара объявила о своей помолвке.