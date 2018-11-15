Жителі Ізраїлю влаштували акції протесту проти перемир'я з палестинцями [ Редактировать ]
Вітчизняне МЗС радить українцям утриматися від поїздок до південних територій Ізраїлю. Відповідні рекомендації опублікував Департамент консульської служби. У відомстві наголошують: у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію треба звертатися до Посольства України.
Нагадаю, напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що йде у відставку, бо не підтримує припинення вогню, про яке домовилися з "Хамасом". Як довго триватиме перемир'я - невідомо: представники палестинських угруповань заявили, що першими його не порушать.
Ескалація конфлікту почалася після того, як у секторі Гази загинули семеро палестинців і один ізраїльський військовий. З обох боків були випущені сотні ракет. Жертвами стали 5-ро мирних жителів. В Ізраїлі під обстрілами опинився південь країни. Тамтешні жителі влаштували акції протесту проти перемир'я з палестинцями, назвавши його "капітуляцією уряду".
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